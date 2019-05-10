Guduric: 'Ne olursa olsun Final-Four'a...'
Marko Guduric, THY EuroLeague Final Four'u öncesi medya gününde Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi.
Fatih Saboviç / Spor Arena Özel
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Marko Guduric, THY EuroLeague Final Four'u öncesi medya gününde Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.
Guduric, koç Zeljko Obradovic'in sarı lacivertlilerde başardıklarına dair, "Koç Obradovic, Fenerbahçe'yi bir üst seviyeye çıkardı. Karakter olarak da, oyuncuları geliştiren çok güvenilir bir karakter... Bu sene de takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimizden birini gerçekleştirdik. Devamını da umarım başarıyla tamamlarız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.
"İLK GÜNDEN BERİ FİNAL FOUR'A HAZIRLANIYORUZ"
"Takımdaki eksikler sebebiyle omuzlarına daha çok yük binebilir. Buna hazır mısın?" sorusunu yönelttiğimiz Marko Guduric şu karşılığı verdi:
- Biz ilk günden beri ne olursa olsun Final Four'a hazırlanıyoruz. Dezavantajı avantaja çevirmeye çalışacağız. Başarıyı sağlayacak yolu bulacağımıza inanıyorum."
"TAKIMIMIZDA HER DÖNEM FARKLI İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR"
Fenerbahçe'de hep yıldız oyuncuların görev yaptığı bir mevkide forma giyen Guduric, "Bu takımın skor liderliği anlamında 'yıldızı' ve öncüsü olduğuna/olacağına inanıyor musun?" sorusuna, "Bizim takımımızın yapısında hiçbir zaman tek bir lider ya da yıldız yoktur. Her maç, her dönem farklı farklı isimler ön plana çıkar. Bu da bizim en büyük özelliğimiz" yanıtını verdi.
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