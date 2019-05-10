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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Guduric: 'Ne olursa olsun Final-Four'a...'

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Marko Guduric, THY EuroLeague Final Four'u öncesi medya gününde Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi.

Fatih Saboviç / Spor Arena Özel 

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Marko Guduric, THY EuroLeague Final Four'u öncesi medya gününde Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.

Guduric, koç Zeljko Obradovic'in sarı lacivertlilerde başardıklarına dair, "Koç Obradovic, Fenerbahçe'yi bir üst seviyeye çıkardı. Karakter olarak da, oyuncuları geliştiren çok güvenilir bir karakter... Bu sene de takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimizden birini gerçekleştirdik. Devamını da umarım başarıyla tamamlarız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"İLK GÜNDEN BERİ FİNAL FOUR'A HAZIRLANIYORUZ"

"Takımdaki eksikler sebebiyle omuzlarına daha çok yük binebilir. Buna hazır mısın?" sorusunu yönelttiğimiz Marko Guduric şu karşılığı verdi:
- Biz ilk günden beri ne olursa olsun Final Four'a hazırlanıyoruz. Dezavantajı avantaja çevirmeye çalışacağız. Başarıyı sağlayacak yolu bulacağımıza inanıyorum."

"TAKIMIMIZDA HER DÖNEM FARKLI İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR"

Fenerbahçe'de hep yıldız oyuncuların görev yaptığı bir mevkide forma giyen Guduric, "Bu takımın skor liderliği anlamında 'yıldızı' ve öncüsü olduğuna/olacağına inanıyor musun?" sorusuna, "Bizim takımımızın yapısında hiçbir zaman tek bir lider ya da yıldız yoktur. Her maç, her dönem farklı farklı isimler ön plana çıkar. Bu da bizim en büyük özelliğimiz" yanıtını verdi.

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Guduric: Ne olursa olsun Final-Foura...

 

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