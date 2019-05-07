Guardiola'nın Kompany'nin golüne tepkisi: 'Şut çekme' dedim...
Manchester City'nin Leicester City'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Kompany'nin golü çok konuşuldu.
Premier Lig'de Manchester City'nin Leicester City'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Kompany'nin olağanüstü golü çok konuşuldu.
Maçın ardından açıklamalar yapan İspanyol teknik adam, "Top Kompany'nin ayağındayken ne düşündünüz?" sorusuna "İçimden şut çekme, pas ver, pas ver!' dedim ama Vincent daha iyi bir karar verdi. Olağanüstü bir goldü" cevabını verdi.
Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Guardiola "Sadece bir maç kaldı. Yine çok zor olacak. Brighton'ın Arsenal karşısında ne kadar iyi oynadığını gördük. O maça iyi hazırlanacağız. Umarım şampiyonluğu kazanacak şekilde oynarız. Özellikle medyada birçok kişi, Liverpool'un lider olmasını istedi bunu biliyorum ama o insanlar için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
City'nin en yakın takipçisi Liverpool ise, haftayı Newcastle deplasmanında kayıpsız geçmişti...
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