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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
07.05.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Guardiola'nın Kompany'nin golüne tepkisi: 'Şut çekme' dedim...

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Guardiola'nın Kompany'nin golüne tepkisi: 'Şut çekme' dedim...

Manchester City'nin Leicester City'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Kompany'nin golü çok konuşuldu.

Premier Lig'de Manchester City'nin Leicester City'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Kompany'nin olağanüstü golü çok konuşuldu.

Maçın ardından açıklamalar yapan İspanyol teknik adam, "Top Kompany'nin ayağındayken ne düşündünüz?" sorusuna "İçimden şut çekme, pas ver, pas ver!' dedim ama Vincent daha iyi bir karar verdi. Olağanüstü bir goldü" cevabını verdi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Guardiola "Sadece bir maç kaldı. Yine çok zor olacak. Brighton'ın Arsenal karşısında ne kadar iyi oynadığını gördük. O maça iyi hazırlanacağız. Umarım şampiyonluğu kazanacak şekilde oynarız. Özellikle medyada birçok kişi, Liverpool'un lider olmasını istedi bunu biliyorum ama o insanlar için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Guardiolanın Kompanynin golüne tepkisi: Şut çekme dedim...

Salah depremi Resmen açıklandı...
Salah depremi! Resmen açıklandı...

City'nin en yakın takipçisi Liverpool ise, haftayı Newcastle deplasmanında kayıpsız geçmişti...

Newcastle United 2-3 Liverpool (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Liverpool, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılıklı goller başlayan mücadelede, Liverpool 13. dakikada Virgil van Dijk'in golüyle 1-0 öne geçerken, Newcastle United ise 20. dakikada Christian Atsu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, Mısırlı yıldız oyuncusu Mohammed Salah'ın 28. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Newcastle United, 54. dakikada Jose Salomon Rondon'ın golüyle skoru 2-2'ye getirerek oyunda yeniden beraberliği sağladı. Üst üste ataklar geliştirten Liverpool, 86. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
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