Guardiola'nın gözü Mourinho'nun rekorunda! Manchester City kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

"Leicester City - Liverpool" maçı sonrası İngiltere Premier Lig'de gözler "Wolves - Manchester City" karşılaşmasına çevrilmiş durumda...

Etihad'da sezonun ilk maçını 2-0 kazanıp herkesi şoke eden Wolves, Molineux'da da kazanır diyorsan iddaa'da oran 5,40!

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GUARDIOLA'NIN GÖZÜ MOURINHO'NUN REKORUNDA!

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola ise, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun rekoruna göz dikti...

Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Guardiola, "Yeni sözleşmeyi hak etmeliyim..." demiş ve acaba ayrılıyor mu dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Molineux'dan zaferle ayrılırsa, 133. Premier Lig maçında 100. galibiyetine ulaşmış olacak ve 100 galibiyete 142 maçta erişmiş olan Mourinho'nun rekorunu da yerle bir etmiş olacak!

Manchester City kazanır diyorsan, iddaa oranı 1,32!

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- Wolves'un iç sahada boş geçtiği takım yok! Manchester United, Chelsea, Tottenham... Hepsine Molineux'da gol atmayı başardılar.

- Manchester City'de herkes Kevin De Bruyne'den bir şeyler bekliyor! İlk 11'de başladığı son 19 lig maçında 19 gole katkı yaptı. (7 gol - 12 asist)

- Deplasman ekibinin ligde son 9 maçının tamamında 2.5 gol barajı aşıldı, 7'sinde ise karşılıklı goller izledik.

- Ev sahibinin ise son 3 lig maçı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST'e taşındı.

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Pep Guardiola antrenmanda üst direği vurmaya çalıştı! İzleyelim...