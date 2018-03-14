Guardiola'nın büyük hayali! 200 milyon...
Premier League’in en iyi futbolunu oynayan ve performanslarında hiçbir şekilde düşüş olmayan Manchester City gelecek planlamalarını da yapmaya devam ediyor.
Üçüncü kez lig şampiyonluğuna hazırlanan ekipte Pep Guardiola, Avrupa futboluna nasıl hakim olabilecekleri yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
City’de uzun bir süre kalmayı düşünen Guardiola, fikirlerini ve hayallerini hayata geçirmeye devam ederken transfer listelerini de gelecek bazlı olarak hazırlıyor. Bunların başında da Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala geliyor.
Agüero’nun ilerleyen dönemlerde ayrılık ihtimalini düşünen deneyimli teknik adam Gabriel Jesus ile birlikte forvet hattının en az 5 yılını garanti altına almak istiyor. Dybala için 200 milyon Euro’ya yakın bir bedeli ödemeye hazır olan İngiliz ekibinin sezon sonundan itibaren görüşmelere başlaması bekleniyor.
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