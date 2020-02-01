Guardiola'nın basın toplantısında "olay" Mourinho sözleri! "Artık yaşlandık ve..."

Bu bir ilandır

Premier Lig'de Liverpool matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak şampiyon oldu ve Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, ona en yakın ama puan bazında uzak takipçilerinden...

Tottenham ise Jose Mourinho ile iyi bir başlangıç yapsa da yarışın oldukça uzağında kaldı ve hedefini ilk 4 olarak belirledi.

GUARDIOLA: "ARTIK YAŞLANDIK VE MOURINHO İLE..."

Basın toplantısında kendisine Mourinho ile olan ilişkileri sorulan Guardiola, bu soruya içtenlikle cevap verdi:

"Sanıyorum artık yaşlandık ya da çok tecrübeliyiz, bilemiyorum. İkimizin takımları karşı karşıya geldiğinde söz dönüp dolaşıp onun söylediği bir söze ya da benim onun hakkındaki düşüncelerime bağlanıyor. Ben ona ve futbol için yaptıklarına, kariyerine müthiş saygı duyuyorum..."

Manchester City ikinci sıradaki yerini korumak için kazanmak zorunda, Tottenham ise ilk 4 umutlarını devam ettirmek için evinde kaybetmek istemiyor!

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İşinizi kolaylaştıracak anahtar istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçında Tottenham galibiyeti bulunmuyor! (2 beraberlik)

- Jose Mourinho ile 17 resmi maça çıkan Tottenham, bunların sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi.

- Manchester City, Londra'da oynadığı 12 maçın sadece 1'ini kaybetti! (11 galibiyet)

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Geçmiş maçlar! Manchester City, Tottenham'ı 5-1 devirmişti! Hatırlayalım...