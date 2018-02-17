Guardiola'dan pedofili ve cinsel istismar açıklaması
İngiltere’de yaşanan cinsel istismar skandalı Premier League’de de yankılanmaya devam ediyor.
Bury ve Sheffield United’ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward’ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell’in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmalarına Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da katıldı.
Wigan ile oynayacakları FA Cup karşılaşması önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, Barry Bennell hakkındaki bir soruya çarpıcı cevaplar verdi.
Guardiola, "Tüm iyi dileklerim bu korkunç durumu yaşayan kişiler ve ve aileleri ile birlikte. Ben de bir babayım ve aynı şeyler çocuklarımızın da başına gelebilirdi. Korkunç bir durum ama neyse ki şimdi herkes ne olduğunu biliyor. Umarım bunlar bir daha gerçekleşmez" dedi.
Bennell bir dönem Manchester City genç takımında da antrenörlük yapmıştı.
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