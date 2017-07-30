Guardiola'dan Nasri açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de Samir Nasri'nin miadı doldu. Teknik direktör Pep Guardiola, Fransız yıldızı önümüzdeki sezonun planları çerçevesinde takımda düşünmediğini dile getirdi.
Guardiola, "O durumun farkında. Orta sahada çok oyuncumuz var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanarak Nasri'yi takımda düşünmediğini ifade etti.
29 yaşındaki futbolcunun kendsine kulüp aradığı ifade ediyor. Manchester Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Nasri'yi transfer etmek kolay değil.
Yüksek maaş talep eden yıldız oyuncunun kendisine uygun kulüp bulmakta zorluk geçtiği ifade ediliyor. Manchester City'nin ABD kampında bulunan yıldız oyuncu, Tottenham'a karşı 3-0 kazanılan hazırlık maçında boy göstermişti.
Samir Nasri'nin adı son olarka Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray ile anıldı.