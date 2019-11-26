Guardiola'dan Klopp'a kupa teklifi: Değiştirelim mi?
Manchester City Teknik Patronu Pep Guardiola, Futbol Yazarları Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde yaptığı kupa esprisiyle salonu kırdı geçirdi.
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Futbol Yazarları Derneği 2019 Ödülleri Gecesi'ne Jurgen Klopp ile Pep Guardiola'nın şakalaşması damga vurdu.
Premier Lig'de önceki sezonu 100, geçen sezonu ise 98 puanla şampiyon tamamlayan Pep Guardiola ile 97 puanla tarihin en iyi ikincisi unvanını elinde bulunduran Jürgen Klopp'un ödül aldığı törende kahkaha tufanı koptu.
Katalan teknik adam, Liverpool'un geçtiğimiz sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasına atıfta bulunarak kupaları 'değiş-tokuş' etme teklifinde bulundu.
Klopp'un Premier Lig şampiyonluğunu, kendisinin ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu daha çok arzuladığını ifade eden Guardiola, "Jurgen ligde şampiyon olmak isterdi, bense Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak... Belki kupalarımızı değiştirebiliriz" diyerek espri yaptı.
İki başarılı teknik adamın karşılıklı şakalaşmaları salonda yüzleri güldürdü.
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