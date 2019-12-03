Guardiola'dan Çağlar'a kötü haber
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istemediğini ifade etti.
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ocak ayında transfer yapmayı planlamadığını açıkladı.
Takımdaki sakatlıklar ve ara transfer dönemindeki olası takviyeler hakkında konuşan Katalan teknik adam, "Ocak ayında herhangi bir oyuncu almak istemiyorum. Kadromuza katmak isteyebileceğimiz oyuncular da zaten kulüplerinin ocakta satmak isteyeceği oyuncular değil."" şeklinde konuştu.
Pep Guardiola'nın ara transfer döneminde takıma katmak istediği oyuncuların başında Leicester City forması giyen temsilcimiz Çağlar Söyüncü'nün bulunduğu ifade ediliyordu.
Leicester City ile bu sezon 14 lig maçında süre alan Çağlar Söyüncü, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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