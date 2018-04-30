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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli
30.04.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Guardiola'dan bomba sözler: Önümüzdeki sezon 1 milyar Pound...

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Guardiola'dan bomba sözler: Önümüzdeki sezon 1 milyar Pound...

4-1 kazanılan West Ham maçı sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Pep Guardiola, önümüzdeki sezonki hedeflerinden bahsetti.

Bu sezon ligdeki 30. galibiyetine ulaşan Manchester City, puanını 93'e, gol sayısını da 102'ye yükseltti.

Galibiyet sayısında Chelsea'nin rekorunu yakaladılar, puan rekoru için 1 galibiyete daha ihtiyaçları var, gol rekoru için ise 2 gol daha gerekiyor.

West Ham maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pep Guardiola, şunları söyledi...

"Ligde istediğimizi yaptık ama Şampiyonlar Ligi'nde beklentimizle uyuşmayan bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki sezon orada da başarılı olmak için 1 milyar Pound harcamayı düşünüyoruz." derken kahkaha attı.

"1, maksimum 2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Eksik olduğunu düşündüğümüz yerlere dokunacağız, daha fazlası olmayacak." açıklamasını yaptı.

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