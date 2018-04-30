Guardiola'dan bomba sözler: Önümüzdeki sezon 1 milyar Pound...
4-1 kazanılan West Ham maçı sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Pep Guardiola, önümüzdeki sezonki hedeflerinden bahsetti.
Bu sezon ligdeki 30. galibiyetine ulaşan Manchester City, puanını 93'e, gol sayısını da 102'ye yükseltti.
Galibiyet sayısında Chelsea'nin rekorunu yakaladılar, puan rekoru için 1 galibiyete daha ihtiyaçları var, gol rekoru için ise 2 gol daha gerekiyor.
West Ham maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pep Guardiola, şunları söyledi...
"Ligde istediğimizi yaptık ama Şampiyonlar Ligi'nde beklentimizle uyuşmayan bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki sezon orada da başarılı olmak için 1 milyar Pound harcamayı düşünüyoruz." derken kahkaha attı.
"1, maksimum 2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Eksik olduğunu düşündüğümüz yerlere dokunacağız, daha fazlası olmayacak." açıklamasını yaptı.
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