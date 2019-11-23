Guardiola'dan Bayern Münih cevabı!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulüp yönetimin de aynı fikirde olması halinde görevinde kalmaya devam etmek istediğini açıkladı.
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Bayern Münih'in başına geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi.
Chelsea maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Katalan teknik adam, Manchester temsilcisinde mutlu olduğunu ve yönetimin de istemesi halinde takımda kalmaya devam etmeyi arzuladığını söyledi.
Pep Guardiola, "Oyuncularımla çalışırken hala eğleniyorum ve burada uzun süre kalmak istiyorum. Kulüp de isterse, kalırım." şeklinde konuştu.
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