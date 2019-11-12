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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.11.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Guardiola, Ruben Dias'ı istiyor

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde Benfica'nın genç stoperi Ruben Dias'ı transfer ederek savunma hattında yaşadıkları problemleri çözmeyi hedefliyor.

İngiltere Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, şimdiden Ocak ayı transfer dönemini düşünmeye başladı.

Deneyimli çalıştırıcı önceliği ise savunma hattına verecek.

Aymeric Laporte ve Leroy Sane'nin sakatlıklarından dolayı bu bölgede eli zayıflayan ve orta saha oyuncusu Fernandinho'yu, John Stones ile defansın ortasında kullanan Guardiola'nın düşündüğü isim ise Benfica'nın 22 yaşındaki stoperi Ruben Dias.

2019-2020 sezonunda Portekiz ekibiyle toplamda 17 maça çıkıp bin 530 dakika sahada kalan başarılı futbolcuyla City'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyor.

Manchester City'nin genç futbolcu için 100 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği de İngiliz basınında konuşulanlar arasında.

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Sane, Almanya yolcusu

Dias'ı kadrosuna katmak için yabancı kontenjanında yer açması gereken mavilerin gözden çıkarabileceği ilk aday olarak da Leroy Sane ön plana çıkıyor.

Yeni sezon öncesi Liverpool ile oynanan Community Shield maçında çapraz bağları kopan Alman futbolcuyla Bayern Münih ilgileniyor.

Mart'ta sahalara dönmesi beklenen 23 yaşındaki oyuncunun Münih ile anlaşması halinde City bu transfere onay verecek.

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