Guardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGuardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"
GeriFutbol Guardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: Manchester Evening News / Foto: Reuters
16.02.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Guardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"

Yaklaşık 70 milyon Euro karşılığında Leicester City'den Manchester City'ye transfer olan Riyad Mahrez, son 7 lig maçında yedek kulübesine mahkum oldu.

Leicester City ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, 2018/19 sezonu başında yaklaşık 70 milyon Euro'ya Manchester City'ye transfer olmuştu.

Bu sezon 34 maçta süre alan Mahrez, 19 gole katkı (9 gol - 10 asist) verdi ama Pep Guardiola onu son 7 lig maçında ilk 11'de hiç kullanmadı.

Newport County deplasmanında oynanacak Federasyon Kupası maçında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor ve maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola, Mahrez'i yedekte bırakmak zorunda olduğu için üzüldüğünü söyledi:

"Yedek kalmasının özel bir nedeni yok, tüm sorumluluk bende. Antrenmanlarda gerçekten kendini çok iyi veriyor ama şu anda elimizde 5 hücumcu var ve bazılarının yedek kalması gerekiyor. Son maç Leroy Sane de yedek kaldı mesela."

"Bizimle olduğu için mutlu olduğumuz isimlerden birisi. Hak ettiği süreleri ona veremiyoruz, üzülüyorum."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 322Rangers - St Johnstone
    3
    2,5Üst
    1,50
    7371kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye Kupası'na Efes damgası! Tam 11 kez...

Guardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"

Stanislav Çerçesov: "Türkiye’de Dünya Kupası yapılabilir"

Annesine yazdı, sosyal medya yıkıldı! 40 yaşındasın