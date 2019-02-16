Guardiola: "Mahrez'i yedek bırakmak beni çok üzüyor!"
Yaklaşık 70 milyon Euro karşılığında Leicester City'den Manchester City'ye transfer olan Riyad Mahrez, son 7 lig maçında yedek kulübesine mahkum oldu.
Leicester City ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, 2018/19 sezonu başında yaklaşık 70 milyon Euro'ya Manchester City'ye transfer olmuştu.
Bu sezon 34 maçta süre alan Mahrez, 19 gole katkı (9 gol - 10 asist) verdi ama Pep Guardiola onu son 7 lig maçında ilk 11'de hiç kullanmadı.
Newport County deplasmanında oynanacak Federasyon Kupası maçında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor ve maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola, Mahrez'i yedekte bırakmak zorunda olduğu için üzüldüğünü söyledi:
"Yedek kalmasının özel bir nedeni yok, tüm sorumluluk bende. Antrenmanlarda gerçekten kendini çok iyi veriyor ama şu anda elimizde 5 hücumcu var ve bazılarının yedek kalması gerekiyor. Son maç Leroy Sane de yedek kaldı mesela."
"Bizimle olduğu için mutlu olduğumuz isimlerden birisi. Hak ettiği süreleri ona veremiyoruz, üzülüyorum."
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