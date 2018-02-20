Guardiola kaybetti ortalık karıştı!
İngiltere FA Cup 5.tur maçında Wigan ile Manchester City karşılaştı. Oldukça gergin geçen maçı 1-0 kazanan Wigan bir üst tura çıkan takım olurken hem devre arasında hem karşılaşma sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.
Maçın 45. dakikasında Delph'in kırmızı kart görmesine çok sinirlenen Guardiola ile Wigan teknik direktörü Paul Cook arasında soyunma odası tünelinde tartışma çıktı. İki teknik adam da birbirlerine sert çıkışlarda bulunurken gerilimi araya giren futbolcular ve yardımcı antrenörler engelledi.
Karşılaşmanın 79.dakikasında Will Grigg’in attığı golle maçı 1-0 sona ererken son düdükle birlikte Wigan taraftarları galibiyeti kutlamak için sahaya girdi. Tam bu esnada bir Wigan taraftarı Arjantinli golcü Sergio Agüero’yu kızdırdı. Taraftara saldıran Agüero’yu olaya müdahale eden Mikel Arteta sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.
Son derece gergin geçen maçın ardından konuşan Pep Guardiola, “Wigan'ı tebrik ediyorum hedefi bulan tek bir şutla turu geçtiler. Kesinlikle her şeyi yaptık, yenilgiyi kabul ediyoruz ama performans anlamında bir pişmanlığımız yok. Şimdi Lig Kupası finaline hazırlanmak için dinlenelim” diye konuştu.
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