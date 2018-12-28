Guardiola ile yıldız oyuncunun arası açıldı! İzinler iptal edilince...
Etihad'da Crystal Palace karşısında şok bir yenilgi alan Manchester City'de, Noel arifesinde yaşananlar gün yüzüne çıktı. Üst üste gelen puan kayıpları sonrası 'çatlak' sesler yükselmeye başlamış, işte detaylar...
The Sun'ın haberine göre Pep Guardiola, Crystal Palace yenilgisi sonrası, Noel arifesi için verdiği izinleri iptal etti ve buna bazı oyuncular tepki gösterdi.
Kornerleri gole çevirme konusunda yaşanan sıkıntıdan şikayet eden İspanyol çalıştırıcı, Noel arifesinde oyuncularına özel çalıştırma yaptırınca 'çatlak' sesler yükseldi.
Brezilya'dan kutlama için gelen ailesinin yanında olamayan Gabriel Jesus da duruma tepki gösterdi ve tesadüf o ki, Jesus'un son oynanan Leicester maçında kadroda olmaması 'ufak bir ayak bileği rahatsızlığı' olarak lanse edildi.
Son 4 maçın 3'ünü kaybedip zirve yarışında yara alan, hatta liderliği kaptırdığı Liverpool ile aradaki puan farkı bir anda 7'ye fırlayan Manchester City, bu sezon kullandığı 151 korner organizasyonun sadece 3'ünde gol atmayı başarabildi.
Crystal Palace maçında kullanılan 13 kornerin başarısız sonuçlandırması sonrası izinleri iptal eden Guardiola ile buna tepki gösteren Gabriel Jesus'un arasının önümüzdeki günlerde nasıl olacağı merak konusu...
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