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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Depo Photos
28.12.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Guardiola ile yıldız oyuncunun arası açıldı! İzinler iptal edilince...

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Guardiola ile yıldız oyuncunun arası açıldı! İzinler iptal edilince...

Etihad'da Crystal Palace karşısında şok bir yenilgi alan Manchester City'de, Noel arifesinde yaşananlar gün yüzüne çıktı. Üst üste gelen puan kayıpları sonrası 'çatlak' sesler yükselmeye başlamış, işte detaylar...

The Sun'ın haberine göre Pep Guardiola, Crystal Palace yenilgisi sonrası, Noel arifesi için verdiği izinleri iptal etti ve buna bazı oyuncular tepki gösterdi.

Kornerleri gole çevirme konusunda yaşanan sıkıntıdan şikayet eden İspanyol çalıştırıcı, Noel arifesinde oyuncularına özel çalıştırma yaptırınca 'çatlak' sesler yükseldi.

Brezilya'dan kutlama için gelen ailesinin yanında olamayan Gabriel Jesus da duruma tepki gösterdi ve tesadüf o ki, Jesus'un son oynanan Leicester maçında kadroda olmaması 'ufak bir ayak bileği rahatsızlığı' olarak lanse edildi.

Son 4 maçın 3'ünü kaybedip zirve yarışında yara alan, hatta liderliği kaptırdığı Liverpool ile aradaki puan farkı bir anda 7'ye fırlayan Manchester City, bu sezon kullandığı 151 korner organizasyonun sadece 3'ünde gol atmayı başarabildi.

Crystal Palace maçında kullanılan 13 kornerin başarısız sonuçlandırması sonrası izinleri iptal eden Guardiola ile buna tepki gösteren Gabriel Jesus'un arasının önümüzdeki günlerde nasıl olacağı merak konusu...

Leicester City 2-1 Manchester City (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Leicester City, sahasında konuk ettiği Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. King Power Stadı'nda oynanan ligin ilk yarısının son hafta karşılaşmasına hızlı başlayan konuk ekip Manchester City, 14. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 19. dakikada Marc Albrighton ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda daha iyi bir performans gösteren ev sahibi Leicester City, 81. dakikada Ricardo Pereira'nın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kalırken, Fabian Delph ise 89. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Geçen hafta Crystal Palace'a 3-2 kaybetmesinin ardından bu hafta da mağlup olan Manchester City, ligde 44 puanla üçüncü sıraya geriledi. Leicester City ise 28 puanla 7'nci sırada yer aldı.
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