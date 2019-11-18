Guardiola ile ilgili ayrılık senaryoları başladı
İngiltere Premier Lig'de, Manchester City'nin teknik direktörlüğünde başarılı grafiğini sürdüren Pep Guardiola'nın kulüpteki sonunun Barcelona'daki gibi olmasından endişe duyuluyor.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - İngiliz basınında yer alan haberler, Guardiola'nın içinde bulunduğu durumun Barcelona'daki son senesine benzediğinin altını çiziyor.
Pep Guardiola'nın City dönemi ile Barcelona'daki son yılı karşılaştırıldığında City'nin rakiplerinin güçlenmesi ve defans sıkıntısı gibi sorunlar sıralanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek büyük bir başarının, İspanyol teknik adamı ancak kulüpte tutmaya yeteceği belirtiliyor.
Dünyaca ünlü çalıştırıcının Bayern Münih'e geri döneceği konuşuluyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle