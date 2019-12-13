Guardiola gidiyor, Pochettino geliyor!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 14 puan arkasına düşen Manchester City'de hareketli saatler yaşanıyor.

Daily Mail yazarı Martin Samuel, Pep Guardiola'nın sözleşmesinde yer alan gizli bir maddeyi açıklayarak Katalan teknik adamın sezon sonunda takım ayrılabileceğini ve yerine Mauricio Pochettino'nun gelebileceğini öne sürdü.

Martin Samuel'in yazısına göre; başarılı teknik adamın adamın Manchester City ile 2021 yılına kadar devam eden kontratında bu sezon sonuna özel bir çıkış maddesi bulunuyor.

Haberde ayrıca, Manchester City yönetiminin, Pep Guardiola ile yolların ayrılması halinde takımın başına Mauricio Pochettino'yu getirmeyi istediğinin de altı çizildi.

GUARDIOLA HAVLU MU ATTI?

Pep Guardiola, puan farkının 14'e yükselmesinin ardından Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna olan inancını kaydetmiş şekilde konuşmuştu.

İŞTE PEP GUARDIOLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Kabul etmek gerek ki mücadele ettiğimiz takımların seviyesi ortada. Liverpool, Barcelona, United, Juventus, Madrid... Şu anda bu takımlarla mücadele edebilecek noktada olmadığımız gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekebilir. Liverpool durdurulamaz görünüyor. Takımlarım her zaman sonuna kadar savaşır ama rakipler bizden iyi olduklarında da kabul ederiz. Şampiyonluğu kaybedersek seneye yine deneyeceğiz. Manchester City, 100 yıllık tarihinde ilk kez şampiyonluk kaybetmiş olmayacak."

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