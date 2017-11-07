Guardiola farkı

Geçen sezon Manchester City’nin başına geçen Pep Guardiola, gerçek performansını ikinci sezonunda göstermeye başladı. 2016-17 sezonunu 78 puanla, şampiyon Chelsea’nin 15 puan gerisinde üçüncü tamamlayan City’de Guardiola, kariyerinde ilk kez bir sezonu kupasız tamamlamıştı. Hatta ardından Guardiola, “Barcelona ya da Bayern Münih’de olsam, kesin beni kovarlardı” demişti. Bu sezon ise bambaşka bir City ve bambaşka bir Guardiola profili ortaya çıktı.

Pep’in ekibi, 11. hafta itibariyle 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 31 puan toplayıp, ikinci Manchester United’a 8 puan fark attı. Bu açıdan tecrübeli hoca, teknik adamlık kariyerinin en iyi lig başlangıcına imzasını atmış oldu. Oysa ki geçen sezonun 11. haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan City, 24 puan toplayarak üçüncü sırada bulunuyordu. (Fanatik)