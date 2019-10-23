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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Guardiola çılgına döndü! Yumruk...

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Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Atalanta maçının ilk yarısında öğrencisi John Stones'a sinirlenerek koltukları yumrukladı. İspanyol teknik adamın, Rodri Hernandez'in yerine oyuna girmesi gereken John Stones'un hazır olmamasına öfkelendiği ortaya çıktı.

SPOR ARENA DIŞ HABER | Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettikleri maçın ilk yarısının son anlarında adeta çılgına döndü.

Ev sahibi ekibin 2-1 önde olduğu dakikalarda diz ardı krişinden sakatlanan Rodri Hernandez, yerini John Stones'a bırakacaktı ancak İngiliz futbolcunun oyuna girmeye hazır olmaması Pep Guardiola'yı küplere bindirdi.

İspanyol teknik adam, takım arkadaşının yaşadığı sakatlığın ardından oyuna girmek için hemen hazırlanmayan öğrencisini, koltukları yumruklayarak azarladı. İngiliz oyuncunun karşılık vermemesiyle sakinleşen Guardiola, merdivenlerden inerek saha kenarındaki yerine döndü.

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"DİZLİKLERİMİ DÜZELTİYORDUM"

Konuyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunan John Stones, dizlikleri düzelttiği için hızlı olamadığını açıkladı. Stones, "Dizliklerim takılıydı ama tam olarak ayağıma oturmamıştı. Bir yandan onları düzeltmeye bir yandan da oyuna girmeye uğraşıyordum." ifadelerini kullandı.

Guardiola çılgına döndü Yumruk...

Guardiola çılgına döndü Yumruk...

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