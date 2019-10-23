Guardiola çılgına döndü! Yumruk...
Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Atalanta maçının ilk yarısında öğrencisi John Stones'a sinirlenerek koltukları yumrukladı. İspanyol teknik adamın, Rodri Hernandez'in yerine oyuna girmesi gereken John Stones'un hazır olmamasına öfkelendiği ortaya çıktı.
SPOR ARENA DIŞ HABER | Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettikleri maçın ilk yarısının son anlarında adeta çılgına döndü.
Ev sahibi ekibin 2-1 önde olduğu dakikalarda diz ardı krişinden sakatlanan Rodri Hernandez, yerini John Stones'a bırakacaktı ancak İngiliz futbolcunun oyuna girmeye hazır olmaması Pep Guardiola'yı küplere bindirdi.
İspanyol teknik adam, takım arkadaşının yaşadığı sakatlığın ardından oyuna girmek için hemen hazırlanmayan öğrencisini, koltukları yumruklayarak azarladı. İngiliz oyuncunun karşılık vermemesiyle sakinleşen Guardiola, merdivenlerden inerek saha kenarındaki yerine döndü.
"DİZLİKLERİMİ DÜZELTİYORDUM"
Konuyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunan John Stones, dizlikleri düzelttiği için hızlı olamadığını açıkladı. Stones, "Dizliklerim takılıydı ama tam olarak ayağıma oturmamıştı. Bir yandan onları düzeltmeye bir yandan da oyuna girmeye uğraşıyordum." ifadelerini kullandı.
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