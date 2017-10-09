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Guardiola çıldırdı! 400 milyon Euro

Andres Iniesta ile ömürlük sözleşme imzalayan FC Barcelona şimdilerde bir kez daha Messi’yi kaybetme korkusuyla karşı karşıya.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

Sözleşmesini uzattığı iddia edilmesine rağmen bu anlaşmaya dair en ufak görüntü veremeyen Katalan ekibi, Messi’nin Premier Lig’e gitme ihtimaline karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

Uzun süreden beri Messi’yi kadrosuna katmak isteyen Guardiola, ocak ayında Manchester City’den bu transferin bitirilmesini istedi. Yaklaşık 400 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan City yetkilileri ve Messi arasında ciddi sohbetlerin gerçekleştiği de iddialar arasında.

Messi'nin, ailesiyle birlikte  Barcelona’da yerleşik bir hayata sahip olması bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Guardiola’nın ocak ayındaki transfer listesinde Messi’nin yanı sıra Alexis Sanchez ve Sergi Roberto gibi isimler de bulunuyor.

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