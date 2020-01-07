Guardiola, 35 yıl sonra tarih yazmanın eşiğinde! Lig Kupası'nda iddaa oranı...

Bu bir ilandır

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, bu akşam oynanacak olan Manchester United maçı öncesi; "Ligde onlara kaybettiğimiz maçın ilk yarısında ortaya koyduğumuz futbol, en iyi performanslardan biriydi. 10-15 dakika kötü oynadık ve kazandılar" açıklamasını yapmıştı.

GUARDIOLA, 35 YIL SONRA İLK PEŞİNDE!

Son 2 sezonda İngiltere Lig Kupası'nda şampiyonluğu ulaşan Manchester City, bu sezon da kupayı alıp "üçleme" yapmak istiyor.

"Üst üste üçüncü kez yarı finaldeyiz. Belki dünyanın en iyi kupası değil ama burada olmayı alışkanlık haline getirmek güzel" diyen İspanyol teknik adam, eğer bu sene de kupayı kaldırırsa Liverpool'un 35 yıl önceki "üçleme" rekorunu egale etmiş olacak.

1981-1984 yılları arasında Liverpool kupayı 3 sezon üst üste kazanmıştı, Manchester City'nin bugün Old Trafford'da kazanıp avantaj elde etmesine ise iddaa'da 1,45 oran veriliyor.

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UNITED ÇOK EKSİK, CITY'DE OTAMENDI YETİŞEBİLİR!

Scott McTominay, Paul Pogba gibi orta alanın önemli isimleri Manchester United'da kesin olarak forma giymeyecek. Jesse Lingard, Harry Maguire, Anthony Martial ve Luke Shaw ise maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak.

Manchester City cephesinde ise Nicolas Otamendi iyileşti ancak Guardiola'nın rotasyon yapabileceği konuşuluyor.

Bu kritik karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %15.1'i "City kazanır" oynamış durumda...

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