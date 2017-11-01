Guardian araştırdı! Türkiye Süper Ligi...

Ama Süper Lig'in bu peformansı Arjantin 1.Ligi'nin yanına yaklaşamadı.
Arjantin'de 1936-1938 arasında tam 538 maç golsüz sona ermedi Süper Lig'de bu sezon ilk golsüz biten maç 9. haftada oynanmıştı.
İlk sekiz haftada 0-0 sona eren karşılaşma olmamıştı. 9. hafta Cuma ve Cumartesi oynanan 5 maçta da bu seri, devam etmişti.
Böylece 77 tane 0-0 bitmeyen maç sonrası 22 Ekim'deki Sivasspor-Bursaspor karşılaşması, bu sezon futbolseverlerin gol göremediği ilk Süper Lig maçı olmuştu. Aynı gün Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de tabela değişmemişti.
Bunun bir rekor olup olmadığını İngiliz Guardian Gazetesi araştırdı. Bu sezon Hırvatistan'da ilk golsüz maçın 10. haftada (10 takım olduğundan 47 maç), Moldova'da ise 11. haftada (10 takım olduğundan 50 maç) geldiğini yazan Guardian, en uzun serinin ise Güney Amerika'da olduğunu savundu.
Guardian'ın araştırmasına göre, Eylül 1936 ile Ağustos1938 arasında Arjantin 1.Ligi'nde tam 538 maç 0-0 sona ermemiş. (NTV Spor)