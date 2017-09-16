Guardialo'dan Messi için olay söz! Onun masasına...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola, PSG'nin yeni transferi Kylian Mbappe ile eski öğrencisi Lionel Messi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Tecrübeli teknik adam basın toplantısında bir gazetecinin, "Mbappe, Messi ile aynı seviyeye ulaşabilir mi" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
"Kimse Messi'nin masasına oturamaz. Çünkü o sezon başına 60-70 gol atan bir isim. 3 günde bir maç oynuyor ve asla sakatlanmıyor. Vücudunu kontrol ediyor. Mbappe de üst seviyede bir futbolcu. Bir gün istisnai bir oyuncuya dönüşecek. Ancak şimdi bırakalım da fantastik bir kariyere sahip olsun. Daha sonra neler olacağını göreceğiz." (Yeni Şafak)