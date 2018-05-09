GSYİAD’ta Nöbet Değişimi
Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin 17 Nisan’daki Olağan Seçimli Genel Kurula tek aday olarak giren ve oy birliğiyle Başkan seçilen Metin Öztürk, 26 Mayıs’taki Galatasaray Spor Kulübü Derneği seçimlerinde 36. Başkan Dursun Özbek’in aday Yönetim Kurulu listesinde yer aldığı için istifa etti.
Metin Öztürk’ten boşalan 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise tüzük uyarınca Kıdemli Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu seçildi. Tüzük gereği olağanüstü olmadıkça tekrar seçime gidilmeyecek Hatipoğlu ve mevcut yönetim kadroları 3 yıl hizmet edecek.
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