GSYİAD'ta Metin Öztürk tekrar başkan seçildi
1905 GSYİAD seçimli olağan genel kuruluna tek aday olarak katılan Metin Öztürk 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.
Ekibini genç İşadamları ile takviye eden Metin Öztürk “İkinci 3 yılda kulüple işbirliği içinde, kulübe gelir yaratacak projeler üretecek konulara konsantre olacaklarını” söyledi.
Metin Öztürk’ün yeni yönetim kurulunda İbrahim Hatipoğlu ve Ata Paşabeyoğlu Başkan Yardımcısı, Nihat Kırmızı Genel Sekreter, Şaban Çağıran Muhasip üye olarak görev yapacak. Yönetim kurulunun diğer üyeleri Hakan Baytar, Mustafa Alpaslan, Ahmet Sezgin, Mert Emiroğlu, Hakan Hacısoyu, Ege Duruk. Yedek üyeler ise Hakan Sarıöz, Oğuzhan Üze, Yusuf Yıldız, Cem Mağzalçıloğlu, Canan Emon.
Öztürk’ün sicil kurulu Çetin Öztürk (Başkan), Reha Kurtuluş, Niyazi Temizkan, Fuat Bodur, Arslan Çakır. Yedekleri Fatih Sözer, Umut Ökten, Altuğ Erim.
Denetim kurulu Turgut Şavlı (Başkan), Hüseyin Erdem, Erdem Tuğsavul. Yedekleri Fevzi Özyürek, Gökhan Öztürk, Bayram Küle.
Disiplin kurulu Av. Harun Tavşancıl (Başkan), Reşit Göğüş, Olgun Güner, Pertev Gökalp, Av. Baran Öztürk. Yedekleri Av. Asım Özcan, Av. Ayşe Çarklı, Fevzi Akyüz.
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