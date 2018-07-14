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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
14.07.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Grillo Göztepe’ye çabuk alıştı

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Grillo Göztepe’ye çabuk alıştı

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’nin Velez Sarsfield takımından transfer ettiği 25 yaşındaki Arjantinli stoper Fausto Grillo, takıma çabuk alıştığını söyledi.

Erzurum kampında kulübün sosyal medya hesabına konuşan Grillo, "Burada başarıya inanan, güzel bir ekip var. İzmir’deki taraftarlarımız sosyal medyada bana çok güzel desteklerde bulundular. Çok mutlu oldum. Takımlarını gönülden destekleyen bir taraftarımız var. Mesajlarını tek tek tercüme ettim. Sahada onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Dil konusunda biraz zorluk çektiğini belirten ama takımda güzel günler geçireceğimize inandığını söyleyen Grilo, Castro ve Scarione’yle aynı dili konuştukları için iyi anlaştıklarını ifade etti. 

HOCAMIZ ÇOK DONANIMLI BİR TEKNİK ADAM

Teknik Direktör Bayram Bektaş’ı öven Grillo, "Hocamız çok donanımlı bir teknik adam. Sezon içinde hocamızın direktifleri doğrultusunda başarılı olacağız. Yoğun çalışmayı seven, beslenmesine dikkat eden bir futbolcuyum. Arjantin’de iyi antrenman yapmazsanız, fiziksel olarak sürekli iyi durumda olmazsanız oynama şansınız çok az. Tüm hayatım boyunca antrenman disiplininden taviz vermedim" diye konuştu. 

Bütün ailesinin Arjantin’de olduğunu belirten 25 yaşındali stoper, "Nişanlım, annem, babam orada. Hollanda kampımız bittikten sonra İzmir’e gelecekler. Şehrin fotoğraflarını görüp çok beğendiler. Bir an önce buraya gelip İzmir’de yaşamak için sabırsızlarnıyorlar. Burada ülkemden yalnız mate çayını özleyebilirim. Bir de etin üzerine ekmekle yapılan geleneksel yemeğimizi özleyebilirim" şeklinde konuştu.

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