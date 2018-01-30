« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Griffin, Pistons'a takas edildi

Griffin, Pistons'a takas edildi

Los Angeles Clippers forması giyen ABD'li basketbolcu Griffin, Detroit Pistons'a transfer oldu.

A.A
SON GÜNCELLEME

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'tan ABD'li oyuncu Blake Griffin'i takasla kadrosuna kattı.

Pistons Kulübünden yapılan açıklamada, Griffin'in takası karşılığında Los Angeles Clippers'a Tobias Harris, Avery Bradley ve Boban Marjanovic'in gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Clippers'ın ayrıca Detroit'ten draft hakkı aldığı, Los Angeles ekibinden Brice Johnson ve Willie Reed'in ise Pistons'a katıldığı kaydedildi.
Los Angeles Clippers tarafından 2009 yılında birinci sıradan draft edilen 28 yaşındaki Griffin, kariyerinde 5 kez all-star seçildi. 2011'de yılın çaylağı olan ABD'li basketbolcu, aynı sene smaç yarışmasını kazandı.

Griffin, bu sezon 33 maçta 22,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,4 asist ortalamasıyla oynadı. 

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ