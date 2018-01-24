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Griezmann’ın ilginç sırrı!

Atletico Madrid’de başarılı bir oyun sergileyen Antoine Griezmann’ın yükselişi devam ediyor.

Hürriyet Haber
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Griezzman, dün oynanan Sevilla – Atletico Madrid  maçında attığı gol ile dikkatleri üstüne çekti.

Fransız yıldız, 2017-2018 sezonunda Atletico Madrid formasıyla çıktığı 26 maçta 10 gol 7 asistle takımına en üst seviyede katkı vermeyi sürdürüyor. Zorlu ve yoğun bir fikstürde üst düzey performans gösteren Griezmann’ın bu başarısı ise ayaklarında gizli. Griezmann mükemmel performansında ayakkabılarının büyük paya sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın ilk kişiselleştirilebilir futbol ayakkabısı PUMA FUTURE’u dünkü karşılaşmada kullanan Griezmann, kullanılan ayağı NETFIT teknolojisi sayesinde topa daha fazla hükmettiğini söyledi.

Griezmann’ın ilginç sırrı

FUTBOL

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