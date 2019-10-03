Griezmann'dan Messi itirafı
Antoine Griezmann, Lionel Messi ile anlaşamadıkları yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.
Barcelona'da aralarının bozuk olduğu iddia edilen Antoine Griezmann ve Lionel Messi konusunda Griezmann'dan açıklama geldi.
Fransız yıldız, ''Lionel Messi çok konuşan bir insan değil. Ben de öyleyimdir. O yüzden hemen hızlı bir iletişim kurmak kolay olmuyor. Ona geçen gün bir içki aldım. Doğru bir adım attığımı düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.
Birlikte maça fazla çıkamadıklarını da belirten Griezmann, ''Messi'nin sakatlığı bizi zorladı. Pek fazla birlikte oynama şansımız da olmadı. Antrenmanlarda bile beraber olamıyoruz. İkimiz de iyi insanlarız ve tek isteğimiz Barcelona'ya yardımcı olabilmek.'' dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle