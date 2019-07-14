Griezmann'dan Atletico'ya yanıt! "Hiçbir utancım yok"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGriezmann'dan Atletico'ya yanıt! "Hiçbir utancım yok"
GeriFutbol Griezmann'dan Atletico'ya yanıt! "Hiçbir utancım yok"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.07.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Griezmann'dan Atletico'ya yanıt! "Hiçbir utancım yok"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Griezmann'dan Atletico'ya yanıt! "Hiçbir utancım yok"

Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den sorunlu ayrılışıyla ilgili pişman olmadığını söyledi.

Nou Camp Stadı'nda yapılan Griezmann'ın tanıtım toplantısına Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, Barcelona Futbol Şubesi Teknik Sekreteri Eric Abidal, Fransız futbolcunun ailesi ve gazeteciler katıldı.

Barcelona'ya transferinde serbest kalma bedeline ilişkin eski kulübü Atletico Madrid'in yaptığı itirazla ilgili sorulara maruz kalan Griezmann, şunları söyledi:

"Evin olarak gördüğün bir yeri, bir takımı bırakmak her zaman zor. Benim Atletico'ya karşı sadece hayranlığım ve saygım var. Yaptıklarımdan dolayı hiçbir utancım yok. Hata yaptığım şeyler olmuştur ama yaptıklarımdan dolayı asla pişmanlık duymadım. Pişman değilim. Eğer özür dilemem gerekiyorsa bunu en iyi konuştuğum yer olan sahada yapmak en iyisi olur."

Griezmann, "Barça'ya gelmek için çok arzuluydum. Hedefim tüm kupaları kazanmak. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Çünkü kulübün hedefleri aynı zamanda benim de hedefim." ifadelerini kullandı.

Katalan takımında, ailesinin ortak kararıyla 17 numaralı formayı seçen Griezmann, en büyük hedeflerinden birinin, şimdiye kadar kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak olduğunu kaydetti.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi ile oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Griezmann, "Barça büyük bir kulüp. Ona yardım etmeye ve daha da büyük olmasını sağlamaya çalışacağım. Nou Camp'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. İnşallah burada çok şey kazanırım." açıklamasında bulundu.

Futbol kariyerine başladığı Real Sociedad'a ve son 5 sezondur formasını giydiği Atletico Madrid'e teşekkür eden Fransız futbolcu, yeni takımı Barcelona ile ilk antrenmanına yarın çıkacak.

28 yaşındaki Fransız futbolcu Griezmann, kariyeri boyunca şimdiye kadar Real Sociedad (2009-2014) ve Atletico Madrid (2014-2019) takımlarında forma giydi. La Liga'da toplam 360 maça çıkan Griezmann, 139 gol attı.

Griezmann, Atletico Madrid'den 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya gitti.
Atletico, Griezmann ile Barcelona'nın şubat ayında görüşmeye başladıklarını ve mayıs ayında anlaşmaya vardıklarını savunarak, bonservis bedelinin 1 Temmuz'dan önceki rakam olan 200 milyon avro olarak ödenmesi gerektiğini öne sürüyor.

Bartomeu: "Hiçbir kanıt yok"

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, Atletico Madrid'in iddialarına ilişkin, "Hiçbir kanıt yok çünkü 1 Temmuz öncesinde olan bir şey yok. Ben Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo ile görüştüm. Haklarını aramak istemeleri doğaldır ama hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum." dedi.
Bartomeu, "Dünyanın en iyi forvetlerinden biri." olarak tanıttığı Griezmann'ı transfer etmenin zor olduğunu da ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Griezmann'dan Atletico'ya yanıt! "Hiçbir utancım yok"
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Necati Er'den büyük başarı!
Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?