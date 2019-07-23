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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.07.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Gri forma rekor kırdı

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Trabzonspor'un yöreye özgü "Keşan" motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekillip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverden beğeni topladı.

Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique'nin de dikkatini çekip sosyal medya hesabından yaptığı birçok yorumla paylaştığı, kısa sürede milyonlarca takipçi tarafından beğeniyle izlenen tanıtım videosu, paylaşım rekoru da kırdı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından tanıttığı yeni sezon yöreye özgü "Keşan" motifli formanın tanıtım videosunun ünü ülke sınırlarını aştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kıs sürede spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverin beğenisini topladı. Forma tanıtım videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken, görüntüler Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique'nin de dikkatini çekti. Deneyimli stoper, forma tanıtım videosunu twitter hesabından paylaşarak,  renktaşı olduğu bordo mavililere destek verdi. Pique'nin paylaşımının ardından forma tanıtım görüntülerini, futbol, sanat ve siyaset camiasının yanı sıra ünlü sanatçı da paylaştı.

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Piqueden Trabzonspora bir mesaj daha
Pique'den Trabzonspor'a bir mesaj daha

TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR

Trabzonspor Kulübü de resmi twitter hesabından teşekkür ettiği ünlü oyuncu Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor’dan, bordo-mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.

SOSYAL MEDYA EKİBİNE ÖVGÜ 

Son dönemlerde hazırladığı klipler, ve yaptığı pek çok projelerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un sosyal medya ekibi, hazırladığı son forma tanıtım videosuyla da bordo mavili taraftarların övgüsünü kazandı.

Gri forma rekor kırdı

FORMALAR REKORA KOŞUYOR

Yöreye özgü "Keşan" motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, bordo mavili taraflarca da beğeni kazandı. Trabzonspor, yeni sezonda 3'üncü forması olan gri formadan, satışa sunulduğu ilk günlerde yaklaşık 20 bin adet satarak rekor bir satış rakamına ulaştı. 

Gri forma rekor kırdı

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