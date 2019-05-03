Grev yaptılar, hükmen mağlup ilan edildiler...
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Bolton Wanderers, geçtiğimiz hafta sonu oynaması gereken Brentford maçına futbolcuların grev yapması nedeniyle çıkamamıştı.
İngiltere Futbol Ligi EFL'den bugün yapılan açıklamada karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmayacağı belirtildi ve Brentford hükmen 1-0 galip ilan edildi.
EFL, Bolton kulübünün stat güvenliğini sağlayamadığı için bu kararın alındığını belirtirken League One'a düşmesi kesinleşen takımla ilgili disiplin süreci başlatılacağını da duyurdu. Bir süredir mali açıdan ciddi bir kriz yaşayan İngiliz kulübü, futbolcularının ve stadın güvenliğinden sorumlu personel maaşını ödeyemiyordu.
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