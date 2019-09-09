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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası için bu akşam Kazakistan'a gidecek. 

Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, şampiyonanın son derece zorlu geçeceğini belirterek, "Hedefimiz takım olarak ilk 3 sırada yer bulup kupa kaldırmak ve elbette ki olimpiyat kotalarını almak" dedi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı 14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başlayacak. 22 Eylül'de sona erecek turnuvada, ilk 6'ya girecek sporcuların olimpiyat vizesi alacak olması, bu şampiyonanın önemini bir kat daha artırıyor. Şampiyonada mindere ilk olarak grekoromen stildeki milli güreşçiler çıkacak. Grekoromen Güreş Milli Takımı bu akşam saat 18.40 uçağı ile İstanbul'dan Kazakistan'a hareket edecek.

SALİH BORA: HEDEFİMİZ TAKIM HALİNDE İLK 3
Turnuva ile ilgili hedeflerini anlatan Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Dünya Şampiyonası'nın son derece zorlu geçeceğini belirterek, "Olimpiyat kotalarının verilecek olması bu şampiyonayı çok daha çekilmeli bir hale getirdi. Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk 3 sırada yer bulup kupa kaldırmak ve elbette ki olimpiyat kotalarını almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.
Şampiyonada milli takımımızı grekoromen stilde şu isimler temsil edecek:
55 kg: Şerif Kılıç
60 kg: Kerem Kamal
63 kg: Rahman Bilici
67 kg: Atakan Yüksel
72 kg: Cengiz Arslan
77 kg: Fatih Cengiz
82 kg: Emrah Kuş
87 kg: Metehan Başar
97 kg: Cenk İldem
130 kg: Rıza Kayaalp
Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın güreşçiler 14 Eylül, serbest güreşçiler ise 15 Eylül'de Nursultan'a gidecek.

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