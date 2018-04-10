Grasshoppers'ta Yakın dönemi sona erdi
İsviçre Birinci Futbol Ligi takımlarından Grasshoppers, teknik direktör Murat Yakın ve antrenör kardeşi Hakan Yakın ile yollarını ayırdı.
Ligde son 5 haftada galibiyet alamayan İsviçre ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Stephan Anliker ve Murat Yakın arasında gerçekleşen toplantının ardından ayrılık kararının alındığını bildirdi.
Geçiş döneminde takımı sportif direktör Mathias Walther ile eski antrenörler Patrick Schnarwiler ile Timo Jankowski'nin çalıştıracağı kaydedildi.
Grasshoppers'ta yedi aydır görev yapan 43 yaşındaki Murat Yakın, çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle