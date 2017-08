Grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, bu yıl 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde 137. kez organize edilecek.



Turnuvada bu yıl toplam 50,4 milyon dolar ödül dağıtılacak. 2017 ABD Açık böylece tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası olacak. Turnuvanın 9 Eylül'de yapılacak tek kadınlar ve 10 Eylül'de oynanacak tek erkekler finalini kazananlara 3,7 milyon dolar para ödülü verilecek.



Bir grand slam turnuvasında ana tablo maçına çıkan ilk Türk kadın tenisçi unvanını Çağla Büyükakçay ile paylaşan İpek Soylu, bu yıl ABD Açık'ın ana tablosunda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olacak.



2014'te ABD Açık genç çiftlerde şampiyon olan İpek, 2016 Roland Garros'tan sonra kariyerinin 2'nci grand slam deneyimini yaşayacak.

Dünya sıralamasının 163. basamağındaki İpek, ilk turda dünya 35 numarası İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşılaşacak.



Federer, 36 yaşında zirveye çıkabilir

Sakatlıktan döndükten sonra Avustralya Açık, Indian Wells Masters, Miami Masters ve Wimbledon'ı kazanarak adeta yeniden doğan erkeklerin 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 4 Kasım 2012'den bu yana ilk defa dünya sıralamasının zirvesine yerleşebilir.

ABD Açık'taki 6, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer, bunu başarırsa 33 yaşla Andre Agassi'ye ait "açık dönemde dünya 1 numarası olan en yaşlı erkek tenisçi" unvanını alacak.



İsviçreli sporcu, klasmanda liderlik koltuğuna oturabilmek için en azından çeyrek finale çıkıp mevcut dünya 1 numarası Rafael Nadal'ın ilk turda elenmesini bekleyecek. Yarı finalde Nadal ile eşleşme ihtimali bulunan Federer, bu karşılaşmayı kazanırsa 4 yıl 310 gün sonra zirveye yükselecek.



Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sezonları sonrası bu yıl Avustralya Açık'ta finale yükselen ve 10'uncu Roland Garros şampiyonluğunu elde eden Nadal ise buradaki 3'üncü, kariyerindeki 16'ncı grand slam zaferi için korta çıkacak.

Erkeklerdeki diğer şampiyonluk adayları arasında, bu ay Rogers Kupası finalinde Federer'i yenen Alexander Zverev, 2014 şampiyonu Marin Cilic, Dominic Thiem ve Grigor Dimitrov öne çıkıyor.



Sharapova yeniden grand slam sahnesinde

2017 ABD Açık, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova için ayrı bir önem taşıyacak. Tek kadınlarda 2006 şampiyonu Sharapova, özel davet sayesinde doping cezası aldığı 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloda yer alacak.



Sakatlığı yüzünden mayıs ayından beri yalnızca bir maç oynayabilen Rus tenisçi, ilk turda, 2015 ABD Açık'ta yarı final oynayan 2 numaralı seribaşı Simona Halep ile karşılaşacak. Halep, daha önce oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybettiği Sharapova'ya karşı ilk galibiyetini arayacak.



Kadınlarda 1 numara için 8 aday

Dünya 1 numarası Karolina Pliskova'yı tahtından indirebilecek 7 ismin bulunması, tek kadınlar maçlarını daha da heyecanlı kılacak.

Geçen yıl final oynadığı için savunması gereken 1300 puan bulunan Pliskova'nın yerini tehdit eden en önemli tenisçiler, kariyerlerinde ilk defa klasmanın zirvesine yerleşmek isteyen Halep, 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina olacak.

Puan sistemi nedeniyle turnuva öncesi dünya 1 numarası için en avantajlı isim Halep, Sharapova'ya yenilirse 5 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 7 numaralı seribaşı Johanna Konta, 8 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova ve 9 numaralı seribaşı Venus Williams'a da şans doğacak. Wozniacki, Konta, Kuznetsova ve Williams, klasman liderliği için şampiyon olup rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.



Finale yükselemediği takdirde yerini kaybedecek Pliskova'yı, oldukça zorlu rakipler bekliyor. Dördüncü turda 14 numaralı seribaşı Kristina Mladenovic, çeyrek finalde ise 8 numaralı seribaşı Kuznetsova ile eşleşme ihtimali yüksek Pliskova, Svitolina ve son şampiyon Angelique Kerber'le de ana tablonun aynı yarısında bulunuyor.



Ana tablonun diğer yarısında ise Halep, Muguruza, Wozniacki, Konta ve Venus Williams yer alıyor.



Murray, Wawrinka ve Djokovic yok

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Andy Murray'nin yanı sıra 4 numaradaki Stanislas Wawrinka, 5 numaradaki Novak Djokovic, 10 numaradaki Kei Nishikori ve 11 numaradaki Milos Raonic, sakatlıkları nedeniyle ABD Açık'a katılamayacak. Böylece son şampiyon Wawrinka unvanını koruyamayacak.



Kadınlarda ise Serena Williams, yakında anne olacağı için, Victoria Azarenka ailevi sebeplerden, Timea Bacsinszky de sol uyluğundaki ve el bileğindeki sakatlık yüzünden turnuvayı kaçıracak.



Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti

Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.



ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ına inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.



Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek bir hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.



ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.



Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan “Şahin gözü” adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı. Tenisçiler, 3 boyutlu (3D) bilgisayar simülasyonundan oluşan "Şahin gözü" sayesinde, hakemin kararına her sette 3 kez itiraz edebiliyor.



En büyük tenis kortu

ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kabul edilen ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Arthur Ashe Kortu'nun geçen yıl tamamlanan çatı sistemi, 6,5 dakikada kapatılabiliyor.



Grand slam turnuvalarının en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında, Arthur Ashe'i, kendine has kurallarıyla dikkati çeken Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu, Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier ve sezonun ilk turnuvası Avustralya Açık'ın 14 bin 820 kişilik en büyük kortu Rod Laver Arena takip ediyor.



ABD Açık'ın "en"leri

Geçen yıl tek erkeklerde Stanislas Wawrinka, tek kadınlarda ise Angelique Kerber'in şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

John McEnroe (ABD) - 4



Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6



Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5



Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) - 4



Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Juan Martin Del Potro (Arjantin)

2008 - Roger Federer (İsviçre)

2007 - Roger Federer (İsviçre)



Kadınlar:

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)

2011 - Samantha Stosur (Avustralya)

2010 - Kim Clijsters (Belçika)

2009 - Kim Clijsters (Belçika)

2008 - Serena Williams (ABD)

2007 - Justine Henin (Belçika)

2006 - Maria Sharapova (Rusya)



En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında



En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.