Graeme Souness sordu: "Emin misin Gerrard?"
Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın, önümüzdeki hafta sonu Rangers ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sunday Times'a yazan Galatasaray'ın ve Rangers'ın eski menajeri Graeme Souness, Gerrard'a o kritik soruyu sordu: "Emin misin?"
Rangers başkanı Dave King ile Steven Gerrard'ın hafta arası son görüşmeleri yapıp, hafta sonu da sözleşmelere imza atması bekleniyor.
Celtic, dün Rangers'ı 5-0 yenip, İskoçya Premiership'te üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaştı. Glasgow'un yeşil tarafı, mavi tarafıyla arayı gittikçe açmaya başladı.
Galatasaray'ın ve Rangers'ın eski menajeri Graeme Souness, Sunday Times'ta o kritik soruyu sordu;
"İki takım arasında fark giderek açılmaya başladı. İngiltere'deki insanlar Glasgow'daki durumu iyi süzemiyorlar. Old Firm çok büyük bir derbi ve Gerrard eğer bu teklifi kabul ederse çok büyük bir cesaret örneği göstermiş olacak.
Rangers'ın başına geçeceksen şehrin 2 numarası değil, 1 numarası olmalısın. 2 numara olursan, hiçbir şey olamazsın. Bu teklifi kabul etmek istediğine emin misin?" diye yazdı.
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