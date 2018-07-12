Grabar-Kitarovic: "Kazanacağız!"
Tribündeki renkli görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplayan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, NATO zirvesinde, muhabirlerin sorularını yanıtlarken "Kupayı kazanacağız!" açıklamasını yaptı.
Dün akşam İngiltere'yi saf dışı bırakıp adını finale yazdıran Hırvatistan'da büyük mutluluk yaşanıyor.
Tribündeki renkli görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplayan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, NATO zirvesinde, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Son bölümde kendisine milli takım hakkında gelen sorular üzerine şu açıklamaları yaptı...
"Yemek sırasında maçı takip ettik. Müthiş bir şeydi. Tüm müttefik devletler bizi destekliyordu. Pazar günü kupayı kazanan biz olacağız!"
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