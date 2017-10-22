Gözyaşlarının nedeni belli oldu! Yusuf Yazıcı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Maçın son saniyelerinde Trabzonspor’un kullandığı serbest vuruş sonrası savunmadan gönderilen uzun topa Dening boş durumda hareketlendi. Kaleci Onur Kıvrak’ın orta sahaya kadar açıldığı pozisyonda Yusuf Yazıcı rakibini çekerek düşürdü ve doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Yıldız futbolcu kırmızı kart sonrası koşarak sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Gelecek hafta ligde Galatasaray’ı ağırlayacak olan bordo mavili ekipte Yusuf Yazıcı derbide forma giyemeyecek.
SOSA KUPAYLA KURTARDI
Öte yandan Trabzonspor’un 1-0 yenildiği maçta Jose Sosa ise 31. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak kurallar gereği, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacak olan Trabzonspor, Jose Sosa’nın cezasını bu maçta çekecek olması nedeniyle Arjantinli oyuncu Galatasaray karşısında oynatabilecek. (Skor)