Göztepe'yi endişe sardı

Maçta 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran, 10 kişi mücadele ettiği mücadelede 90+1. dakikada Alpaslan'ın şutunda direğe takılan sarı-kırmızılılar en önemli rakiplerinden Buraspor'un Antalya'da kazandığı haftayı iyi değerlendiremedi. Özellikle son haftalara fikstür avantajıyla giren Göztepe çok önemli fırsatları tepti. Bornova Stadı'nda oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar en kritik maçlarda Akhisarspor ve Erzurumspor'a 1-0 kaybetti. Trabzonspor'a da 3-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor'la berabere kalarak cepten yedi. Göztepeli futbolseverler ise maç esnasında bazı futbolculara sert tepki gösterse de 90 dakika bitiminde takımı tribünlere çağırarak oyunculara moral vermeye çalıştı.

Son 2 haftaya diken üstünde giren İzmir temsilcisi, Bursaspor ve Ankaragücü kazansa dahi lige tutunamayabilir. 19 Mayıs Pazar günü Buraspor'la deplasmanda adeta final maçına çıkacak Göztepe, sezonu Ankaragücü ile İzmir'de oynayacağı müsabaka ile noktalayacak. Teknik direktör Tamer Tuna ise Bursaspor ve Ankaragücü sınavları için, "Milli mücadeye çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Genç teknik adam, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursaspor deplasmanına çıkacağız. Bizim için final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Ardından Ankaragücü ile de bir başka final oynayacağız. İki müsabakayı da galibiyetle tamamlayarak ligde kalmak istiyoruz. Sivasspor maçını kazansak çok şey kazanacaktık ama olmadı. Aldığımız 1 puanın artı olup olmayacağını son iki haftada göreceğiz. Son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.

TAYFUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sivasspor karşılaşmasında yaptığı hatalar nedeniyle taraftarın protesto ettiği Tayfur Bingöl'ün oyundan çıkarken tribünlere el kol hareketleri yapması futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Taraftarlar hem statta hem de sosyal medyada Tayfur'u eleştiri yağmuruna tuttu. Teknik direktör Tamer Tuna da basın toplantısında Tayfur'un kritik hatalar yaptığını dile getirdi. Tayfur ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenihp, birlik ve beberlik çağrısında bulundu.

Tayfur, "3 senedir değerli Göztepe camiasının armasını üzerimde taşıyorum. Göztepe taraftarının ruhunu iyi bilenlerdenim. Saha içerisinde futbolun doğasında olan hatalar olabiliyor. Böyle durumları hep beraber taraftarıyla futbolcusuyla birlik ve beraberlik içerisinde çözmeye özen gösterelim. Bizim için en değerlisi giydiğimiz forma üzerimizde taşıdığımız arma ve Göztepe camiasıdır. Birbirimizi üzüp gönülleri kırmayalım. Sizleri seviyorum. Değerli Göztepe camiası bugün bitti. Yeni bir gün ve hafta başlıyor. Sezon sonu inşallah güzel bitecek" ifadelerini kullandı.

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Göztepe'de final niteliği taşıyan Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalıların artması teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sivasspor maçı öncesi kanat oyuncusu Serdar Gürler yaşadığı adale sakatlığı yüzünden son anda kadrodan çıkarılırken, golcü Jerome da aynı müsabakada sağ dizinden sakatlık geçirdi. Acılar içinde yerde kalan İngiliz forvet 86. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sekerek saha dışına gelen Jerome'un durumu belirsiz. Serdar'ın ise yoğun tedavi programına alınacağı açıklandı. Sivasspor maçının 79. dakikasında kırmızı kart gören stoper Reis de cezalı duruma düştü. Savunmada birçok eksiği bulunan Göztepe'de diğer stoperler Kadu, Hakan ve Grillo da sakat. 3 futbolcunun da Bursaspor maçında oynaması beklenmiyor. Yine takımın önemli gol ayaklarında kanat oyuncusu Yasin, genç orta saha Atakan ve sol bek Traore de bu hafta forma giyemeyecek. Tamer Tuna, önemli eksiklerin olmasına rağmen, Bursa'da en iyi şekilde mücadele edip istedikleri skoru alacaklarını söyledi.