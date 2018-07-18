Göztepe'ye sürpriz forvet
Forvet hattına takviye yapmanın hesaplarını yapan Göztepe, ülkemizde Başakşehir, Akhisarspor ve Osmanlıspor formaları giyen Sokol Cikalleshi’ye teklif götürdü.
Göztepe’nin forvet hatttı için arayışları hız kazandı. Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu’nun takımdan ayrılması ile kadrodaki tek mevcut forveti Nabil Ghilas’ın kalması sonrası hücum hattına transfer çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılılar’da liste kabarıyor.
Transfer listesinin başında en ciddi olarak düşündüğü isim olan Uruguaylı golcü Abel Hernandez’in Rus ekibi CSKA Moskava ile anlaşma sağlama haberlerinin gelmesinin ardından, listenin alternatif isimlerine yönelen Göz Göz, Osmanlıspor’un Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi transferine yöneldi.
İzmir ekibi yerli forvet transferinde Menemen Belediyesporlu Samed Ali Kaya ile söz kesmişti. Osmanlıspor’da forma giyen Cikalleshi’ye de teklif gittiği gelen haberler arasında. (Fanatik)
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