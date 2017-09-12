Göztepe'ye Süper Lig bereketi

Adını 14 yıl sonra devler arenasına yazdırıp katılım payı olarak 9 milyon 150 bin doları kasasına koymayı garantileyen sarı kırmızılılar, ilk 4 haftada gelen 1 beraberlik ve 2 galibiyetle toplam 1 milyon 675 bin doların da sahibi oldu.

Göztepe, ilk hafta Fenerbahçe ile berabere kaldığı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) performans primi olarak 335 bin dolar kazandı. Kayserispor'a mağlup olduğu haftayı boş geçen Göztepe, üçüncü ve dördüncü haftalarda gelen Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle de 670'er bin dolar aldı. Kadrosunu baştan aşağı yenileyip transfere 20 milyon euronun üzerinde harcama yapan İzmir ekibi, sportif başarıyı şimdiden kazanca yansıtmayı bildi.

Göztepe, performans primlerinin yanı sıra sponsorluklar ve tribün gelirlerinden de ciddi rakamlar elde etti. Forma reklamı için Türkerler Holding'in yatırımı Mahall Bomonti İzmir ve IBS Sigorta, ulaşım sponsorluğu için de Onur Air'le iş birliği yapan Göztepe'nin bu anlaşmalardan 6 milyon TL'ye yakın gelir elde ettiği ifade edildi. İç saha maçlarını 9 bin 600 kişi kapasiteye yükseltilen Bornova Stadı'nda oynayan Göztepe'de kombinelerin büyük ilgi görmesi yönetimi oldukça mutlu etti.

Şu ana kadar satılan 4 binin üzerinde kombineden yaklaşık 3 milyon TL gelir sağlandığı belirtildi. Cezası yüzünden Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarını seyircisiz oynayan İzmir ekibinde Bornova Stadı'nda yeni inşa edilen kuzey kale arkası tribünün biletlerinin sezon boyunca 15 TL'den satılacağı ve yıllık tribün gelirinin 5 milyon TL'ye yaklaşacağı öğrenildi.