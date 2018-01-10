Göztepe'ye müjde! En az iki futbolcu...

Kampta gönderilecek futbolcuların belirleneceğini söyleyen Tuna, "En az iki oyuncuyu takıma kazandırmak istiyoruz. Şartlarımıza göre transfer sayısı artabilir. Şu an yabancı kontenjanımız dolu. O nedenle yeni yabancı futbolcuların gelmesi kontenjanımıza bağlı bir durum" diye konuştu.

İkinci yarı için değerlendirmelerde bulunan Tamer Tuna, "Yıllar sonra Süper Lig'e döndük. Bir geçiş dönemi yaşandı. Yeni bir takım olmamıza rağmen ilk 17 haftada 30 puan toplamak oldukça önemliydi. Ancak futbolumuzu ikinci yarıda daha da geliştirmek zorundayız. Ligin kalitesi oldukça arttı. Genel anlamda ikinci yarılar sert geçebiliyor. Biz de kendimizi geliştirmeliyiz" yorumunu yaptı.

Tamer Tuna, Avrupa kupalarına katılabilme hedefleri için de, "Önemli olan bilinçli bir şekilde plan ve program yapmak. Tek amacımız Göztepe'de kalıcı bir başarı yakalamak, istikrarlı olabilmek. Bir sene Avrupa'ya gidip diğer sene alt sıralara oynamak çok da mantıklı değil. O yüzden amaçlarımızı doğru bir yolla belirlemeliyiz. İstikrarlı gitmek çok önemli bir kriter. Umarım Göztepe ile bu hedefleri gerçekleştiririz" açıklamasını yaptı.