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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.10.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Göztepe'ye kupada tur morali

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Göztepe'ye kupada tur morali

Süper Lig'de 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa ettiği Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 3-0 yenerek moral buldu.

Kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetimindeki sarı-kırmızılılara Atatürk Stadı'nda yaklaşık 3 bin taraftarı destek verdi. İzmir ekibini bir üst tura taşıyan golleri Yasin, Eren ve genç Batuhan attı.

Maçın önemli dakikaları

21'inci dakikada Batuhan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.
25'inci dakikada konuk ekibin atağında Serkan’ın şutunda kaleci Göktuğ başarılıydı.
33'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Yasin ceza sahası dışından sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
45+1'inci dakikada Göztepe’nin 2'nci golü geldi. Savunmanın elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltı atışını Eren gole çevirdi: 2-0.
50'nci dakikada Sivas Belediyesporlu Burak'ın sağ çaprazdan şutunda savunmada Sanneh'ten seken topu kaleci Göktuğ son anda çeldi.
76'ncı dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Serkan ortaladı, Erdem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.
86'ncı dakikada rakibine arkadan sert müdahalede bulunan Sanneh direkt kırmızı kart gördü.
88'inci dakikada Göztepe farkı 3’e çıkardı. Batuhan sol kanattan ortasını yaptı, Ege gelişine vurdu. Yan direkten dönen topu Batuhan tamamladı: 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Serdar Diyadin (xx), Deniz Turgut (xx)
GÖZTEPE: Göktuğ (xxx) - Murat (xxx), Sanneh (xx), Atınç (xx), Leo (xx), Yalçın (xxx), Borges (xx) (Dk. 83 Atakan), Batuhan (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 69 Hüseyin x), Deniz (xxx), Eren (xx) (Dk. 46 Ege xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah (x) - Sefa (xx), Ercüment (x) (Dk. 77 Mustafa x), Onur (xx), Burak (xx), Serkan (x), Kerem (x), Osman (x) (Dk. 65 Erdem x), Şevki (x) (Dk. 46 Gencay x), Ömer Faruk (x), Fatih (x)
GOLLER: Dk.33 Yasin, Dk. 45+1 (Pen.) Eren, Dk. 88 Batuhan (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Sanneh (Göztepe)
SARI KARTLAR: Ercüment, Fatih, Sefa, Mustafa (Sivas Belediyespor), Yasin, Deniz (Göztepe)

 

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