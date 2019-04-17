Göztepe'ye Kadu şoku
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Kadu'nun ameliyat edileceği bildirildi.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda sakatlanan Kadu’nun muayenesinde alın ve göz çevresindeki kemiklerde kırık tespit edildiği belirtildi.
Kadu'nun ameliyat edilmesine karar verildiği, süreçle ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.
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