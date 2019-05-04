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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.05.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Göztepe'ye Gassama'dan sevindirici haber!

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Göztepe'ye Gassama'dan sevindirici haber!

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya averajla düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, 31. hafta mücadelesinde yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ligde üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından geçen hafta konuk olduğu lider Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Göztepe, 30. haftayı 30 puan ve averajla 15. sırada geçti.

Kalan 4 haftada ligde kalma yolunda çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Antalyaspor'u konuk ettikten sonra Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. 33'üncü haftada Bursaspor deplasmanında puan arayacak İzmir temsilcisi, son haftada MKE Ankaragücü ile İzmir'de karşılaşacak.

Göztepe ile Antalyaspor arasında saat 16.00'da Bornova Stadı'nda başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Göztepe'de Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. Lamine Gassama'nın ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Berkan Emir, Wallace Reis ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı olan Yasin Öztekin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

- Antalyaspor'la 8. randevu

Süper Lig tarihinde Antalyaspor'la 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 6 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 8 gol gördü.

Ligin ilk devresinde Antalya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazanmıştı.

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Göztepeye Gassamadan sevindirici haber

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