Göztepe'ye dünya yıldızı! Büyük bomba...

Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının ardından transfer çalışmalarına hız verecek sarı-kırmızılıların, Rusya'nın Rubin Kazan takımından ayrılması beklenen orta saha Alex Song'la ilgilendiği belirtildi.

Menajerlerin mali açıdan zor günler geçiren Rubin Kazan'ın elden çıkarmaya çalıştığı Kamerunlu yıldızı Göztepe'ye önerdiği ifade edilirken, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da olumlu görüş bildirdiği vurgulandı. Rubin Kazan'ın Song için 3 milyon Euro bonservis belirlediği ancak ara transfer dönemi yaklaşırken fiyatı 1.5 milyon Euro seviyesine indirdiği kaydedildi. Başkan Mehmet Sepil'in takımdaki dengeleri bozmayacak şekilde transferi bitirebileceği belirtildi.

DAHASI DA VAR

Kariyerine Fransa'nın Bastia takımında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, tam 7 sezon İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'de top koşturdu. Ardından 2012-13'te dünya devi Barcelona'ya transfer olan Kamerunlu, burada 2 sezon forma giydi. Tekrar İngiltere'ye dönüp West Ham United forması giyen Song, geçen sezon Rubin Kazan'ın yolunu tuttu. Song, 49 kez ülkesinin milli takımında forma giydi. Göztepe'nin Song'un yanı sıra Süper Lig'de görev alan yabancı futbolcularla da temasa geçtiği öğrenildi. Göz-Göz'ün geçen hafta kadroya alınmayan golcü Ghilas'ın gitmesi halinde mutlaka santrfor takviyesi de yapacağı vurgulandı. Göztepe'nin ayrıca gelecek vaat eden 3 genç futbolcuyla da ilgilendiği iddia edildi. İzmir temsilcisi geleceğe yatırım için alt ligleri tarıyor.

FATİH TERİM GÖZ-GÖZ'E KARŞI

Galatasaray'da Igor Tudor yerine göreve gelen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk sınavını eski takımı Göztepe'ye karşı verecek. Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkacak Fatih Terim, Göztepe'de 1989-1990 sezonunda teknik adam olarak görev yaptı.

Göztepe camiasına olan yakınlığı ile bilinen Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin açılışına gelip, 14 Haziran 2015'teki yıl dönümü kutlamalarına da katılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, katıldığı organizasyonlarda Göztepe'nin kendisi için ayrı bir değere sahip olduğunu söyledi. Maç öncesi zirve yarışı veren iki takımdan Galatasaray'ın 32, Göztepe'nin 30 puanı bulunuyor. Zorlu ilk yarı finalinin hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan'ın sakatlıkları sürüyor.