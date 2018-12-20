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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.12.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Göztepe'ye Bektaş sürprizi

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Göztepe'ye Bektaş sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk olacak Göztepe, daha geçen hafta yollarını ayırdığı eski teknik patronu Bayram Bektaş'a rakip olacak. 

Ligde sıkıntılı bir süreç geçiren Ankagücü'nde İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Bektaş, ilginç bir tesadüf sonucu ilk sınavını Göztepe karşısında verecek. Süper Lig'deki kariyerine bu sezon Göztepe'de başlayan genç teknik adam, 15'inci hafta sonunda deplasmandaki 2-0'lık Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından görevinden ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda inişli çıkışlı bir süreç geçiren Bayram Bektaş, 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.

Son haftalarda özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan Bektaş, Başkan Mehmet Sepil'le yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak Göztepe macerasını noktaladı. Ancak Bektaş yeşil sahalardan sadece 1 hafta ayrı kaldı. Ankaragücü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bayram Bektaş, Başkent temsilcisiyle Süper Lig kariyerine devam edecek. Bektaş ve Göztepe'nin çok kısa sürede bu kez rakip olarak yollarının kesişmesi ise tesadüfün böylesi dedirtti. Eski takımını çok iyi tanıyan Bayram Bektaş'ın ilk maçının Göztepe ile olması da avantaj olarak değerlendirildi. 

Bayram Bektaş'la vedalaşan Göztepe deneyimli teknik adam Kemal Özdeş'i göreve getirmişti. Göz-Göz, Özdeş ile çıktığı ilk maçta evinde Bursaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. 

KARANLIKTAN ÇIKACAK 
Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan, deplasmanlarda ise en kötü performansı sergileyen takım olan Göztepe cumartesi günü karşılaşacağı Ankaragücü yenip kara bulutları dağıtmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçın 7'sini kaybedip sadece Trabzonspor'u mağlup edebildi. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a boyun eğen İzmir ekibi rakip sahada çok kritik puanlar yitirdi. Filelere sadece 4 gol bırakabilen Göztepe, 12 kez de topu ağlarından çıkardı. Deplasman tablosunda sonuncu olan Göztepe, geçen sezonun ikinci yarısında da hiçbir maçı kazanamadı. Yaklaşık 1 senede tek galibiyet elde edebilen İzmir ekibi Ankaragücü maçı öncesi kenetlendi. 

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde eski teknik patronu Bayram Bektaş'a karşı yeni bir sayfa açmak isteyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu takıma olan güvenlerini dile getirdi. Kötü süreçte takımın yanında olan Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oyuncuları ve teknik ekibi hiç yalnız bırakmadı. Göztepe, son 3 sezonda ise ilk yarının son maçlarını hep kaybetti. 2015-16'da 1'inci Lig'de Kardemir Karabükspor'a 3-2 yenilen Göztepe, 2016-17'de yine aynı ligde 17'nci haftada Denizlispor'a 4-2 kaybetti. Geçen sezon  Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren sol bek Traore, stoper Hakan, orta saha oyuncuları Atakan ve Deniz Ankaragücü sınavında olmayacak.

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