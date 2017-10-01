Göztepe'ye Başakşehir dur dedi!

Göztepe ile Medipol Başakşehir ligin 7. haftasında karşılaştı. 4. haftadır yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkli olan taraf konuk ekip oldu. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Tunay Torun'un asistinde Alexandru Epureanu topu ağlara gönderdi ve takımını Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi. Göztepe golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde bir gol daha gördü. Gael Clichy'in asistinde Adebayor attığı golle Başakşehir'i 36. dakikada 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sonu erdi. İkinci yarıda ise ortada bir oyun hakimdi. Göztepe aradığı golü 90. dakikada buldu. Jahovic attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Olguncan (xx), Samet Çiçek (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) – Sabri (x), Kosanovic (x), Kadu (xx), Traore (xx), Tayfur (x) (Dk. 59 Halil x), Selçuk (x) (Dk. 84 Ngando), Rotman (x) (Dk. 46 Gouffran) ş, Castro (xx), Scarione (xx), Jahovic (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Caiçara (xx), Da Costa (xxx), Epureanu (xxx), Clichy (xx), Elia (xx), Mahmut (xxx), Attamah (xx), Tunay (xxx) (Dk. 82 Visca), Mevlüt (xx) (Dk. 63 Mossoro xx), Adebayor (xxx) (Dk. 76 Mehmet Batdal x)

GOLLER: Dk. 33 Epureanu, Dk. 36 Adebayor (Başakşehir), Dk. 90 artı 3 Jahovic

SÜPER Lig’de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe’ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2. Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz’ü 33’te Epureanu ve 36’da Adebayor’un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe’ye 90 artı 3’te Jahovic’in penaltı golü yetmedi. Bu sonuçla ligdeki 2’nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi.

3. dakikada Scarione’nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunma arasında topa iyi yükselen Kadu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

12. dakikada Sabri’nin derinmesine pasıyla ceza alanına sokulan Tayfur’un kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş sonuç getirmedi.

23. dakikada Traore’nin sol kanattan getirdiği topa Jahovic altıpas üzerinde kafayla dokundu. Ancak top üstten dışarı gitti.

33. dakikada Başakşehir öne geçti. Tunay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Epureanu kafayla kaleci Beto’yu avladı: 0-1.

36. dakikada konuk takım farkı 2’ye çıkardı. Elia’nın soldan ortaladığı topa arka direkte Adebayor dokundu: 0-2.

51. dakikada Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbets atışta Selçuk topa hamle yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Scarione’nin ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Volkan topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

73. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına sızan Castro’nun pasında Scarione bomboş pozisyonda topu kale yerine kaleci Volkan’a nişanladı.

84. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90 artı 3. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Clichy’nin Jahovic’i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Jahovic skoru belirledi: 1-2.