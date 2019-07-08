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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Göztepe'ye altyapıdan Nijeryalı takviye

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Göztepe'ye altyapıdan Nijeryalı takviye

Spor Toto Süper Lig'de transferde golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, altyapısında maden buldu.

Geçen sezon sarı-kırmızılıların altyapısına katılıp U21 Ligi'nde müthiş bir istatistiğe imza atan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala, yeni sezon hazırlıkları kapsamında A takımla antrenmana çıkmaya başladı.

Geçen eylül ayında Nijerya'dan Göztepe'nin eski kaleci ve teknik direktörlerinden olan Ercan Ertemçöz'ün oğlu Serdar Ertemçöz tarafından altyapıya kazandırılan Muritala, Ekim 2018'den itibaren U21 takımına katıldı.

Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Muritala, U21 Süper Ligi'nde 19 maça çıkıp 13 gol attı. Genç yıldız adayı son çıktığı 10 maçı 10 golle geçti. Geçen sezon devre arasında da dönemin teknik patronu Bayram Bektaş'ın Antalya kampına götürmeyi planladığı Muritala, kulüpte teknik ekipte değişikliğe gidilip Kemal Özdeş göreve gelince İzmir'de kaldı.

Sezon sonu gecikmeli de olsa Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takıma katılan futbolcu, Bolu kampına da götürülecek. Göztepe, Nijerya'daki yetiştirici kulübüne cüzi bir bedel ödeyerek genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Göztepede Muritala kampta
Göztepe'de Muritala kampta!

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