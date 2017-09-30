Göztepe'ye 35 yıl sonra milli gurur

Milli takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Sabri, 35 yıl sonra ay-yıldızlılara giden ilk Göztepeli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda milli formayı son olarak 7 Kasım 1982'de Erhan Altın giydi. Şu an teknik direktörlük görevini yapan Altın, Türkiye'nin Dünya Kupası 1982 Avrupa Elemeleri'nde oynadığı Sovyetler Birliği maçında sahaya çıktmıştı. O tarihten sonra Göztepeli hiçbir oyuncu A milli olmanın gururunu yaşayamadı.

Bu sezon başında 15 yıl aralıksız futbol oynadığı Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Sabri, Göztepe'de sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Göz-Göz'ün oynadığı 7 lig maçında da 90 dakikada sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun dikkatini çekmeyi başardı ve adını milli listeye yazdırdı. Şu ana kadar 44 kez kırmızı-beyazlı fzormayı terleten ve 1 gol atan Sabri, en son 2011 senesinde görev yaptı. Sabri Sarıoğlu, 2012 Avrupa Şampiyonası Play-Off maçınhda Hırvatistan'a İstanbul'da 3-0 kaybettiğimiz müsabakada oynamıştı. O tarihten sonra milli takıma giremeyen deneyimli oyuncu, yarın Göztepe'nin Medipol Başakşehir'le oynayacağı kritik maç öncesi büyük moral buldu.